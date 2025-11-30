Amici Serale Amadeus verso l’addio | chi lo sostituisce e gli altri giudici

La macchina del Serale di Amici si muove e, come spesso accade, le novità arrivano prima dai social che dai comunicati. Nelle ultime ore è emerso un nome caldo che potrebbe cambiare gli equilibri del tavolo dei giudici, finora associato alla presenza di Amadeus nella passata edizione. Si parla di un innesto di peso, mentre sul resto della giuria aleggia l'idea di una piccola rivoluzione. In attesa di conferme, mettiamo in fila ciò che sappiamo e cosa potrebbe succedere a Amici 25. La biografia della nuova allieva Giorgja Foglini L'indiscrezione che accende il Serale. A lanciare la voce è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che sui social ha scritto: " Alessandro Cattellan al posto di Amadeus nel serale di Amici ".

