Amici Serale | Amadeus fatto fuori! La giuria sta per esplodere

Pochi lo sanno ma la giuria di Amici sta per esplodere. Ecco i nomi bomba pronti a sconvolgere tutto nella fase serale del Talent Show di Maria De Filippi! Hai presente quel momento in cui tutti trattengono il fiato aspettando la composizione della giuria del Serale di Amici di Maria De Filippi? Bene: ora i rumor impazzano. Secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, il veterano Amadeus potrebbe non tornare. Al suo posto potrebbe sorprendere Alessandro Cattelan. Immagina: Cattelan al fianco di Maria De Filippi, nuove dinamiche, una ventata d'aria fresca. Amadeus, lo scorso anno, si muoveva con naturalezza nel meccanismo di Amici.

