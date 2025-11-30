Amici Opi si aggiudica il quarto posto in classifica

VISTO IN TV. Puntata da protagonista, quella di domenica 30 novembre su Canale 5, per il cantante bergamasco Opi, da «Amici» di Maria De Filippi.

Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli ad Amici: "Non sai scegliere i brani per Opi". Lei si difende: "Ho 50 anni di carriera" - Non solo Veronica Peparini contro la maestra Celentano per difendere dalle critiche il suo allievo Pierpaolo Monzillo e Maria De Filippi che scherzando ha mostrato il suo collo del piede. Come scrive today.it