Amici Opi si aggiudica il quarto posto in classifica

Ecodibergamo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VISTO IN TV. Puntata da protagonista, quella di domenica 30 novembre su Canale 5, per il cantante bergamasco Opi, da «Amici» di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

