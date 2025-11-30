Amici 25 in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata | Stash e Carlo Verdone tra gli ospiti in studio

Amici 25 torna in onda oggi domenica 30 novembre 2025 alle 14 su Canale 5 con una nuova e imperdibile puntata. Tra gli ospiti in studio Donatella Rettore e Mr Rain, che si esibirà con il suo nuovo singolo “Effetto Michelangelo”. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Stash e Carlo Verdone tra gli ospiti in studio

Altre letture consigliate

Care amiche e amici?. Oggi alle 14:30 sui canali social andrà in onda la nona puntata di Filippo ON AIR!? (il podcast popolare) - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, anticipazioni puntata del 30 novembre: un’allieva assente, gli ospiti e l’annuncio su Isobel - Le anticipazioni della puntata di Amici 25 registrata ieri, che andrà in onda domenica 30 novembre, dalle 14 su Canale5 ... Segnala fanpage.it

Amici 25/ Anticipazioni puntata 30 novembre 2025: Carlo Verone, Stash e Eleonora Abbagnato ospiti - Amici 25 torna oggi 30 novembre 2025 con una nuova puntata: diretta, sfide e ospiti Carlo Verone, Stash e Eleonora Abbagnato ... Segnala ilsussidiario.net

Amici 25 anticipazioni puntata 30 novembre news, spoiler e ospiti - Proprio oggi si sono svolte le registrazioni della puntata e come al solito in questi minuti stanno ... Lo riporta novella2000.it