Ambulance 2022 il thriller d’azione di michael bay da non perdere
Il cinema di Michael Bay è spesso associato a grandi blockbuster ricchi di azione e effetti speciali spettacolari. Sebbene molti lo collegano principalmente ai franchise di Bad Boys e Transformers, il regista ha anche realizzato opere meno note ma di grande impatto. Tra queste si distingue un film che, nonostante non abbia ottenuto il successo commerciale sperato, rappresenta un vero e proprio capolavoro nascosto capace di mostrare il lato più maturo e concentrato della sua cifra stilistica. “Ambulance”: il capolavoro segreto di Michael Bay. “Ambulance” è un film d’azione del 2022, remake di una produzione danese del 2005, che narra di due fratelli adottivi che, durante una rapina, prendono in ostaggio un’ambulanza con un ufficiale di polizia e un paramedico come ostaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
