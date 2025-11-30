Amarcort | la statuetta vola in Nuova Zelanda Al Festival trionfa Rochelle di Tom Furniss
Nella notte di gala dell'Amarcort Film Festival, organizzata quest'anno al Cinema Tiberio, è stato il regista Tom Furniss a portarsi a casa (virtualmente) la statuetta felliniana più prestigiosa: davanti al pubblico delle grandi occasioni, che sabato sera ha lettaralmente gremito la vecchia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
