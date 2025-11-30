Amadeus torna in Rai per condurre un programma speciale dedicato a Pippo Baudo? L’indiscrezione

Voci sul possibile ritorno di Amadeus in Rai. Sembra che il conduttore sarà coinvolto in un progetto per celebrare Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amadeus torna in Rai per condurre un programma speciale dedicato a Pippo Baudo? L’indiscrezione

Leggi anche questi approfondimenti

Amadeus potrebbe tornare in Rai, soprattutto dopo gli ultimi ascolti poco soddisfacenti che riguardano persino La Corrida, anche quest'anno sotto aspettativa in termini di ascolti. TvZap.it ha riportato una dichiarazione che parlerebbe proprio del ritorno del con - facebook.com Vai su Facebook

Amadeus torna in Rai? Retroscena bomba dopo flop di ascolti a NOVE/ Cosa potrebbe succedere - Amadeus, dopo La Corrida sotto tono arriva l’indiscrezione: Rai pronta a riaccoglierlo? Secondo ilsussidiario.net

Notizia clamorosa, Amadeus torna in Rai: con Fiorello è pronto a rientrare nella tv di Stato - Notizia incredibile e al contempo straordinaria per tutti i fan di Amadeus: il noto conduttore starebbe per tornare in Rai. Secondo donnapop.it

Amadeus lascia il Nove? La Rai prepara il ritorno che nessuno si aspettava - Se i rapporti con Warner Bros dovessero cambiare, la Rai aprirebbe al clamoroso rientro del conduttore: possibile ripartenza con uno speciale su Pippo Baud ... monza-news.it scrive