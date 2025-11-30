Altra amarezza per mister Miramari Vogliamo entrare in porta col pallone serve più fame

"Alla fine continuavamo a girarci intorno, ma se vuoi entrare in porta con il pallone non va, non funziona così", esordisce così il tecnico del Forlì, Alessandro Miramari, al termine del match pareggiato contro il Bra. Una gara in cui i biancorossi, con un uomo in più, si sono trovati nel finale a inseguire affannosamente almeno il pari contro gli abbordabili ospiti. "L’espulsione ha comportato solo che avevano meno ripartenze, però la loro maniera di difendersi non è cambiata". L’autorete del capitano Saporetti avrebbe potuto essere una beffa, a riportare la gara in piedi ci ha pensato il solito Petrelli: "Siamo stati troppo leziosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Altra amarezza per mister Miramari. "Vogliamo entrare in porta col pallone, serve più fame»

Leggi anche questi approfondimenti

Bonny: "Cosa manca? Manca poco, hanno fatto un gol su calcio d'angolo. C'è grande amarezza ma manca poco. Altra ottima partita mia? La Champions è il sogno di tutti i bambini ma dopo c'è il campo e devi entrare dando il meglio di te e oggi abbiamo dato t - facebook.com Vai su Facebook

Bonny: "Cosa manca? Manca poco, hanno fatto un gol su calcio d'angolo. C'è grande amarezza ma manca poco. Altra ottima partita mia? La Champions è il sogno di tutti i bambini ma dopo c'è il campo e devi entrare dando il meglio di te e oggi abbiamo dato t Vai su X

Altra amarezza per mister Miramari. "Vogliamo entrare in porta col pallone, serve più fame» - Il tecnico però sottolinea anche la difficoltà della gara: "Loro in dieci hanno piazzato un pullman davanti alla porta". Secondo sport.quotidiano.net

Forlì, mister Miramari non ci sta: "Irregolare il gol: Fvs non credibile" - "Sono molto rammaricato, perché posso capire l’errore arbitrale in campo, ma se hai la possibilità di rivedere l’azione al monitor e, ciononostante, non fischi allora non si riesce più a ragionare in ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Forlì, mister Miramari siederà in panchina anche per la stagione 2025-26 - È stato un anno magico quello vissuto dal Forlì, in grado di vincere con numeri altisonanti il Girone D di Serie D, spuntandola nel testa a testa con il fortissimo Ravenna e centrando la promozione in ... Si legge su tuttomercatoweb.com