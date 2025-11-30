Alta tensione Ansaldo Energia | No alle lavorazioni in Texas I dipendenti bloccano il camion

Ilsecoloxix.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mezzo pesante mandato a caricare il materiale da spedire è stato fermato. L’azienda assicura: “Nello stabilimento di Genova previste 200 assunzioni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

alta tensione ansaldo energia no alle lavorazioni in texas i dipendenti bloccano il camion

© Ilsecoloxix.it - Alta tensione Ansaldo Energia: “No alle lavorazioni in Texas”. I dipendenti bloccano il camion

Argomenti simili trattati di recente

alta tensione ansaldo energiaAlta tensione Ansaldo Energia: “No alle lavorazioni in Texas”. I dipendenti bloccano il camion - Il mezzo pesante mandato a caricare il materiale da spedire è stato fermato. Scrive ilsecoloxix.it

alta tensione ansaldo energiaAnsaldo Energia, è scontro con i sindacati su esternalizzazioni e nuovi macchinari - I sindacati: “I 70 milioni promessi sono una menzogna colossale. Lo riporta ilsecoloxix.it

Ansaldo energia, a Genova una dozzina di operai in infermeria per malessere - E' quanto denunciano le Rsu dei lavoratori secondo cui "una dozzina di operai si sono dovuti recare in infermeria per malessere causato dal caldo ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Alta Tensione Ansaldo Energia