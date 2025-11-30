Alta tensione Ansaldo Energia | No alle lavorazioni in Texas I dipendenti bloccano il camion

Il mezzo pesante mandato a caricare il materiale da spedire è stato fermato. L'azienda assicura: "Nello stabilimento di Genova previste 200 assunzioni".

Alta tensione Ansaldo Energia: “No alle lavorazioni in Texas”. I dipendenti bloccano il camion - Il mezzo pesante mandato a caricare il materiale da spedire è stato fermato. Scrive ilsecoloxix.it

Ansaldo Energia, è scontro con i sindacati su esternalizzazioni e nuovi macchinari - I sindacati: “I 70 milioni promessi sono una menzogna colossale. Lo riporta ilsecoloxix.it

Ansaldo energia, a Genova una dozzina di operai in infermeria per malessere - E' quanto denunciano le Rsu dei lavoratori secondo cui "una dozzina di operai si sono dovuti recare in infermeria per malessere causato dal caldo ... Scrive rainews.it