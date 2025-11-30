Alonso Signorini a Che tempo che fa | Ho fatto coming out con il cardinal Martini

(Adnkronos) – "Ho fatto coming out con il cardinal Martini". Alfonso Signorini parla così a Che tempo che fa nella chiacchierata con Fabio Fazio nella puntata di oggi, 30 novembre. "Quando insegnavo dai gesuiti sentivo sulle spalle la tradizione di quelle istituzioni culturali, ideologiche. Il Cardinal Martini veniva una volta al mese nel nostro istituto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

