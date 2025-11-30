Alluvioni in Asia oltre 800 i morti

13.21 E' di oltre 800 vittime il bilancio delle inondazioni che negli ultimi giorni hanno colpito vaste regioni in Indonesia, Thailandia e Sri Lanka. Quasi 450 i morti in Indonesia, l'isola di Sumatra la più colpita. Nello Sri Lanka, investito dal ciclone Ditwah, almeno 212 morti e 218 dispersi. In Thailandia almeno 162 vittime e decine di migliaia di persone senza più casa né riparo. Due morti anche in Malesia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alluvioni killer in Asia: oltre 200 morti in Indonesia e 123 in Sri Lanka, centinaia di dispersi Vai su X

Nubifragi in Asia: decine di vittime tra frane e alluvioni - facebook.com Vai su Facebook

Alluvioni e frane in Indonesia e Sri Lanka, bilancio drammatico e centinaia di morti per le piogge torrenziali - Drammatico bilancio di morti in Indonesia e Sri Lanka per alluvioni e frane: allagate case e strade, chiuse scuole e uffici, dichiarato lo stato di allerta ... Lo riporta virgilio.it

Alluvioni killer in Asia: oltre 200 morti in Indonesia e 123 in Sri Lanka, centinaia di dispersi - Almeno 123 le persone che hanno perso la vita e 44mila quelle sfollate a causa delle inondazioni e delle frane ... Segnala msn.com

Alluvioni in Sri Lanka e Indonesia, oltre 320 vittime - Le piogge torrenziali causate dal ciclone Ditwah hanno provocato finora 123 vittime in tutto lo Sri L ... Scrive msn.com