All’olandese Knibbe il premio per il miglior film del 43° TFF… e l’anno prossimo sarà Marilyn

Lidentita.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Va allolandese Morgan Knibbe per il suo “The Gardens of Eartly Delights” il premio per il miglior film del 43° Torino Film Festival, con i suoi 20.000 euro, scelta della giuria guidata da Ippolita Di Majo con altri quattro membri a rappresentare Francia, Belgio, Ucraina e Italia. Inevitabilmente, ognuno rimarrà della propria idea portandosi nel . All’olandese Knibbe il premio per il miglior film del 43° TFF. e l’anno prossimo sarà Marilyn L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

