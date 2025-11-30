Alloggio sott’acqua scatta l’allarme Settanta chili di droga a galla

Lasciano il rubinetto dell’acqua aperto e, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, nell’appartamento vengono scoperti 70 chili di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un 54enne e un 30enne. I militari della stazione di Pieve, diretti dal Luogotenente Gaetano Spatuzzi, sono intervenuti in un alloggio Aler di via Verdi, occupato abusivamente, a seguito di una richiesta giunta ai vigili del fuoco. I pompieri erano stati allertati per un’importante perdita d’acqua che aveva provocato un allagamento esteso anche alle parti comuni del condominio, con infiltrazioni e danni potenziali alle abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alloggio sott’acqua, scatta l’allarme. Settanta chili di droga “a galla”

