Allo stadio le riprese di un film | Una storia di sport e passione

In questi giorni, Copparo si è trasformata nuovamente in set cinematografico. Allo stadio “Decimo Preziosa”, infatti, sono cominciate le riprese del documentario “ Il sole attraverso ”, diretto dalla regista Giulia Bertella Farnetti. La pellicola, prodotta dalla società And What If con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il patrocinio del Comune, racconterà la storia della giovanissima Francesca, ragazza copparese con una grande passione per il calcio che l’ha portata a giocare prima nella Sorgente, poi nella Copparo 2015. Presto Francesca dovrà compiere una scelta, non potendo più giocare in una squadra mista: passare in una formazione femminile per continuare ad inseguire il suo sogno o smettere di giocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

