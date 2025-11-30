Allo stadio le riprese di un film | Una storia di sport e passione
In questi giorni, Copparo si è trasformata nuovamente in set cinematografico. Allo stadio “Decimo Preziosa”, infatti, sono cominciate le riprese del documentario “ Il sole attraverso ”, diretto dalla regista Giulia Bertella Farnetti. La pellicola, prodotta dalla società And What If con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il patrocinio del Comune, racconterà la storia della giovanissima Francesca, ragazza copparese con una grande passione per il calcio che l’ha portata a giocare prima nella Sorgente, poi nella Copparo 2015. Presto Francesca dovrà compiere una scelta, non potendo più giocare in una squadra mista: passare in una formazione femminile per continuare ad inseguire il suo sogno o smettere di giocare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Allo stadio “Decimo Preziosa” sono in corso le riprese del documentario “Il sole attraverso”, una storia di formazione diretta dalla regista Giulia Bertella Farnetti, prodotto dalla società And What If e sostenuto da Emilia-Romagna Film Commission. La pellicola r - facebook.com Vai su Facebook
Allo stadio le riprese di un film: "Una storia di sport e passione" - In questi giorni, Copparo si è trasformata nuovamente in set cinematografico. Riporta ilrestodelcarlino.it
Eros Ramazzotti: «Una storia importante nello stadio di Pino e Diego» - inviato a Erbusco (Bs) Quarant’anni di «Una storia importante», che poi sono di più, anche solo a voler partire dal Castrocaro del 1981. Da ilmattino.it