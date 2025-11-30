Allerta meteo per rischio allagamenti e temporali forti in Emilia-Romagna Toscana e Lazio il 1º dicembre

Allerta meteo gialla per l'inizio di dicembre: forti temporali e piogge su Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Attesa neve a bassa quota al Nord. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allerta meteo per rischio allagamenti e temporali forti in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio il 1º dicembre

? Avviso di ALLERTA METEO del 28 novembre 2025 da stanotte per le prossime 24-36 ore previsti mari molto mosso vento forte ? possibili rovesci o temporali Prestare attenzione - facebook.com Vai su Facebook

Prorogata l'allerta meteo in Campania: 26 novembre da arancione si passa a gialla su tutto il territorio - La perturbazione che sta interessando la Campania proseguirà anche nella giornata di domani, 26 novembre, sebbene con un impatto meno intenso rispetto a quello odierno. Si legge su ilvescovado.it

Allerta meteo prorogata fino a domani: "Rischio idrogeologico" - La perturbazione sulla Campania mostra segnali di attenuazione, ma resta il rischio idrogeologico sulla fascia costiera. Secondo napolitoday.it

Torna il maltempo in Campania, nuova allerta meteo: temporali, vento forte e rischio frane e allagamenti - Allerta meteo gialla su tutta la Campania con rischio temporali, pioggia, vento e frane. Riporta fanpage.it