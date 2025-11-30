Firenze, 30 novembre 2025 – Una nuova allerta meteo gialla sulla Toscana. E’ stata emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale e sarà valida dalle 6 di domani, lunedì 1 dicembre, fino alla mezzanotte. Il provvedimento riguarda la Toscana occidentale, costa e Arcipelago. Le previsioni per domani 1 dicembre. Possibilità di locali temporali sulla costa e sull’Arcipelago, anche di forte intensità. E’ quanto riporta sui propri profili social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il peggioramento è previsto fin dalla tarda serata di oggi, domenica 30 novembre, ma è soprattutto da domani che dovrebbero cominciare le piogge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allerta meteo gialla sulla Toscana, rischio temporali forti. Le zone interessate