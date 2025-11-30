Allerta meteo gialla sulla Toscana rischio temporali forti Le zone interessate

Lanazione.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 30 novembre 2025 – Una nuova allerta meteo gialla sulla Toscana. E’ stata emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale e sarà valida dalle 6 di domani, lunedì 1 dicembre, fino alla mezzanotte. Il provvedimento riguarda la Toscana occidentale, costa e Arcipelago. Le previsioni per domani 1 dicembre. Possibilità di locali temporali sulla costa e sull’Arcipelago, anche di forte intensità. E’ quanto riporta sui propri profili social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il peggioramento è previsto fin dalla tarda serata di oggi, domenica 30 novembre, ma è soprattutto da domani che dovrebbero cominciare le piogge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

allerta meteo gialla sulla toscana rischio temporali forti le zone interessate

© Lanazione.it - Allerta meteo gialla sulla Toscana, rischio temporali forti. Le zone interessate

Altri contenuti sullo stesso argomento

allerta meteo gialla toscanaAllerta meteo gialla sulla Toscana, rischio temporali forti. Le zone interessate - Sarà una settimana piuttosto movimentata dal punto di vista climatico ... Segnala lanazione.it

allerta meteo gialla toscanaTorna l'allerta meteo gialla: temporali in arrivo sulla costa - La Sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali localizzati in particolare sulla fascia costiera, Maremma compresa, valida dalle ore 6 di domani, lunedì 1 ... Secondo corrieredimaremma.it

allerta meteo gialla toscanaToscana in allerta arancione, torna l’incubo maltempo - Firenze, 24 novembre 2025 – Passato il gelo del fine settimana, la Toscana piomba di nuovo nella morsa del maltempo. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Gialla Toscana