Allegri zittisce in diretta chi lo accusa di mettere pressione agli arbitri | risposta prontissima

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allegri smorza le polemiche dopo Milan-Lazio. Decisa la risposta a chi faceva notare la tendenza a mettere pressione agli arbitri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

allegri zittisce diretta accusaAllegri zittisce in diretta chi lo accusa di “mettere pressione agli arbitri”: risposta prontissima - Decisa la risposta a chi faceva notare la tendenza a mettere pressione agli arbitri ... Lo riporta fanpage.it

Cassano sbotta in diretta, fa vedere il cellulare e accusa Zazzaroni: “Leggo queste cose su Allegri e impazzisco. È uno scandalo” - I bersagli di Antonio Cassano sono sempre gli stessi: alcuni giornalisti sportivi italiani e Massimiliano Allegri. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Zittisce Diretta Accusa