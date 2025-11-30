Allegri zittisce in diretta chi lo accusa di mettere pressione agli arbitri | risposta prontissima

Allegri smorza le polemiche dopo Milan-Lazio. Decisa la risposta a chi faceva notare la tendenza a mettere pressione agli arbitri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Massimiliano Allegri ha preso in mano un Milan alla deriva. Una squadra smarrita, fragile, senza una direzione chiara. In molti lo criticano ancora oggi: “non si evolve”, “non offre un bel calcio”, “è superato”. Ma c’è un dato che parla molto più forte delle opinioni - facebook.com Vai su Facebook

Allegri zittisce in diretta chi lo accusa di “mettere pressione agli arbitri”: risposta prontissima - Decisa la risposta a chi faceva notare la tendenza a mettere pressione agli arbitri ... Lo riporta fanpage.it

Cassano sbotta in diretta, fa vedere il cellulare e accusa Zazzaroni: “Leggo queste cose su Allegri e impazzisco. È uno scandalo” - I bersagli di Antonio Cassano sono sempre gli stessi: alcuni giornalisti sportivi italiani e Massimiliano Allegri. Come scrive ilfattoquotidiano.it