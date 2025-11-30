Allegri si lascia scappare una parola sull'arbitro Collu quando a San Siro ormai è notte | Poverino
A San Siro ormai è notte quando Max Allegri si presenta in conferenza stampa ed elogia l'arbitro di Milan-Lazio, che l'aveva espulso nel concitato finale: "Lui poverino si è trovato in mezzo, ma alla fine è stato bravo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
