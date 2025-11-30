Allegri espulso nel recupero di Milan Lazio | Max contro tutti! Faccia a faccia con l’arbitro e quasi rissa con lo staff di Sarri

. Finale rovente a San Siro. Il Milan ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Lazio per 1-0 (gol di Rafael Leao ), ma il match di San Siro è degenerato in un finale rovente e ricco di polemiche nei minuti di recupero, con Massimiliano Allegri protagonista in negativo per le accese proteste culminate nella sua espulsione. Il caos Var e il sospetto tocco di mano. Quando il risultato sembrava ormai definito sull’ 1-0 per i rossoneri, un episodio cruciale ha riaperto i giochi: un sospetto tocco di mano di Pavlovic all’interno dell’area di rigore del Milan ha portato il VAR a richiamare l’arbitro al monitor per una on-field-review. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

