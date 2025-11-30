Allegri espulso nel recupero di Milan Lazio | Max contro tutti! Faccia a faccia con l’arbitro e quasi rissa con lo staff di Sarri

. Finale rovente a San Siro. Il  Milan  ha conquistato una  vittoria fondamentale  contro la  Lazio  per  1-0  (gol di  Rafael Leao ), ma il match di  San Siro è degenerato in un  finale rovente  e  ricco di polemiche  nei minuti di recupero, con  Massimiliano Allegri  protagonista in negativo per le  accese proteste  culminate nella sua  espulsione. Il caos Var e il sospetto tocco di mano. Quando il risultato sembrava ormai  definito  sull’ 1-0  per i rossoneri, un  episodio cruciale  ha riaperto i giochi: un  sospetto tocco di mano  di  Pavlovic  all’interno dell’area di rigore del Milan ha portato il  VAR a richiamare  l’arbitro al monitor per una  on-field-review. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

