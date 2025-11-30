Allegri espulso nel recupero di Milan Lazio | Max contro tutti! Faccia a faccia con l’arbitro e quasi rissa con lo staff di Sarri
. Finale rovente a San Siro. Il Milan ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Lazio per 1-0 (gol di Rafael Leao ), ma il match di San Siro è degenerato in un finale rovente e ricco di polemiche nei minuti di recupero, con Massimiliano Allegri protagonista in negativo per le accese proteste culminate nella sua espulsione. Il caos Var e il sospetto tocco di mano. Quando il risultato sembrava ormai definito sull’ 1-0 per i rossoneri, un episodio cruciale ha riaperto i giochi: un sospetto tocco di mano di Pavlovic all’interno dell’area di rigore del Milan ha portato il VAR a richiamare l’arbitro al monitor per una on-field-review. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Uno a zero alla ornamentale Lazio con gol del bomber Leao. Allegri espulso nel finale, ora aspetta Roma-Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Il gol di cambia la partita e le Juric dalla possibile espulsione alle scuse Allegri l'errore di Tomori @DavideBernardi6 BordoCam #AtalantaMilan è disponibile ora su #DAZN! Vai su X
Milan-Lazio, caos totale nel recupero: Allegri espulso, Collu smentisce il Var - Il Milan si impone sui biancocelesti grazie alla rete di Leao, ma alla fine della gara succede di tutto: il tecnico cacciato fuori, il motivo ... Da calciomercato.it
Milan-Lazio, Allegri espulso per proteste nel finale: caos e rissa sfiorata con il vice di Sarri - Succede tutto nei minuti di recupero: il tecnico rossonero chiede spiegazioni quando l'arbitro va a vedere al Var un tocco di braccio in area di Pavlovic. corrieredellosport.it scrive
Al Milan basta Leao. Lazio battuta 1 a 0 - 0 a San Siro nella partita valida per la 13esima giornata di Serie A. Da rainews.it