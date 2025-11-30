Inter News 24 Allegri sul tema della pressione agli arbitri dopo Milan-Lazio! Le parole del tecnico rossonero con Alberto Rimedio. Dopo il finale teso della partita tra Milan e Lazio, Alberto Rimedio ha provato ad affrontare il tema delle pressioni sugli arbitri durante il botta e risposta in diretta con Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero, espulso dall’arbitro Collu, è stato incalzato durante l’analisi dell’episodio con il VAR. Rimedio ha esordito chiedendo: «Ovviamente c’è tanta tensione al 95esimo, una squadra prima in classifica, una squadra che sta lottando per lo scudetto. Però c’è forse l’esigenza e il bisogno di dare un po’ di serenità in più agli arbitri, evitando di mettere troppa pressione?» Internews24. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allegri ed il botta e risposta in diretta dopo il match di ieri sera: le risposte alle pressioni sugli arbitri