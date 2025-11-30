Allegri dopo Milan-Lazio | Leao sta imparando a fare il centravanti E si mette a disposizione della squadra

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri dopo milan lazio leao sta imparando a fare il centravanti e si mette a disposizione della squadra

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Lazio: “Leao sta imparando a fare il centravanti. E si mette a disposizione della squadra”

Contenuti che potrebbero interessarti

allegri dopo milan lazioMilan-Lazio 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Leao - Solo Hellas Verona (17) e Fiorentina (14) contano più tiri a seguito di contropiedi del Milan (13, come Roma e Juventus) nel campionato in corso; la Lazio, invece, è una delle due formazioni con più ... Scrive sport.sky.it

allegri dopo milan lazioMilan-Lazio 1-0: video, gol e highlights - Un gol di Leao regala ai rossoneri il successo sulla Lazio e il momentaneo primo posto in classifica a +1 sulla Roma. Segnala sport.sky.it

allegri dopo milan lazioMilan-Lazio, caos totale nel recupero: Allegri espulso, Collu smentisce il Var - Il Milan si impone sui biancocelesti grazie alla rete di Leao, ma alla fine della gara succede di tutto: il tecnico cacciato fuori, il motivo ... Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Allegri Dopo Milan Lazio