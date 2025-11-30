Allegri a Sky dopo il caos e l’espulsione di Milan Lazio | Confusione negli ultimi minuti Ecco cosa ha detto all’arbitro alla fine

Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria con la Lazio ma anche il caos finale che ha coinciso con la sua espulsione. A Sky Sport dopo Milan Lazio, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria per 1-0 dei rossoneri ma anche la sua espulsione dopo il caos nel finale. ULTIMI MINUTI DI PARTITA – «Negli ultimi minuti c’è stata un po’ di confusione. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, la Lazio ha corso e pressato molto. Fin quando hanno quei ritmi non ti danno tante linee di passaggio. Noi in quel caso non siamo stati bravi. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli, anche prima del gol». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allegri a Sky dopo il caos (e l’espulsione) di Milan Lazio: «Confusione negli ultimi minuti. Ecco cosa ha detto all’arbitro alla fine»

