A volte basta un dettaglio minuscolo per fermare un gigante. È quello che è successo ieri a Istanbul all’A320 di papa Leone XIV, rimasto a terra non per una tempesta mediterranea né per un guasto evidente, ma per un monitor da sostituire. L’episodio è in realtà il simbolo di un problema molto più vasto, capace di bloccare in poche ore oltre seimila Airbus A320 in tutto il mondo. La causa sono le radiazioni solari insolitamente intense, in grado di interferire con un componente critico del sistema di controllo volo. Un nemico invisibile che ha costretto il primo produttore mondiale di aerei civili a ordinare un immediato stop operativo e un aggiornamento lampo del software che governa gli Elac, i computer che manovrano elevatori e alettoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allarme radiazioni solari. Airbus ferma seimila aerei