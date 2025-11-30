Allarme-furti al Trasimeno Colpo al bar di Gioiella e nel negozio di alimentari
Allarme furti al Trasimeno. Non solo colpi ai danni delle abitazioni, ma sono stati presi di mira negli ultimi giorni anche esercizi commerciali nelle frazioni. Dopo un colpo qualche giorno fa ad un piccolo alimentari nella frazione di Piana, venerdì in tarda serata - all’ora di chiusura - è finito nel mirino il bar di Gioiella. A denunciarlo è l’associazione La Voce dei Cittadini. "Occorre massima allerta soprattutto nelle frazioni - spiegano Daniz Lodovichi e Pierino Bernardini -. Un piano adeguato di videosorveglianza deve interessare anche i punti sensibili dei centri abitati delle frazioni, dove anche l’illuminazione pubblica è più carente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
