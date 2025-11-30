Allarme anti-incendio nel post Pisa-Inter | la reazione di Chivu è sorprendente

Il commento del tecnico nerazzurro non è affatto passato inosservato: ecco cosa è successo Grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, l’ Inter è riuscita a ritornare al successo in campionato ottenendo tre punti di vitale importanza dopo i due KO consecutivi maturati contro Milan e Atletico Madrid. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Un’iniezione di fiducia importante per i nerazzurri che, trascinati dal suo capitano, hanno immediatamente risposto allo squillo dei cugini in attesa del confronto dell’Olimpico tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allarme anti-incendio nel post Pisa-Inter: la reazione di Chivu è sorprendente

Contenuti che potrebbero interessarti

Il personale chiama la polizia con l’allarme “anti-violenza”, il ragazzo denunciato e la Questura valuta provvedimenti straordinari. - facebook.com Vai su Facebook

#Maranza, allarme per le gang di ragazzini, figli di immigrati, che girano armati. I loro reati: furti, spaccio, violenze sessuali e accoltellamenti gratuiti. Da gennaio a #Milano il 20% dei fermati per rapina è minorenne Vai su X

Allarme anti-incendio nel post Pisa-Inter: la reazione di Chivu è sorprendente - Inter, quanto successo nel post partita non è affatto passato inosservato: ha chiuso tutto Christian Chivu. Lo riporta calciomercato.it

Allarme antincendio in sala stampa, Chivu: "Qualcuno sta fumando, non io". VIDEO - Inter è durata meno del previsto per colpa dell'allarme antincendio, che ha iniziato a suonare con insistenza. Come scrive sport.sky.it

Allarme incendio alla fermata Flaminio della Metro A, passeggeri bloccati ai tornelli - Segnalazione partita intorno alle 14:37: utenti fermi agli ingressi, alcuni in uscita dai tunnel tornano indietro mentre scatta la procedura di evacuazione ... Lo riporta rainews.it