Alla Ronde Valli Imperiesi vincono Pedersoli-Tomasi
Il bresciano firma la quinta vittoria sulle strade ponentine con la potente Hyundai i20 WRC Plus, sul podio anche il transalpino Anthony Fotia e il lombardo Simone Miele La storia si ripete sulle strade ponentine. Luca Pedersoli, affiancato da Anna Tomasi, conquista per la quinta volta consecutiva la Ronde Valli Imperiesi, centrando un risultato che . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
