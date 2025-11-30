alla pediatria aste portaflebo in stile giraffe

Stare ricoverati in ospedale non è una passeggiata per nessuno, per i più piccoli in particolare, nonostante la Pediatria del nosocomio di Sondrio sia un ambiente per nulla ospedaliero. A renderlo tale contribuiscono le volontarie di Abio Sondrio, l’Associazione per il bambino in ospedale, da anni presenza fissa in reparto, dove si prodigano per regalare momenti di svago e di gioco ai piccoli e un po’ di sollievo e sostegno ai loro genitori. Ed è proprio firmata Abio la più recente new entry: cinque aste portaflebo per i piccoli degenti che necessitano di terapie. Colorate, a forma di unicorno, fenicottero e giraffa, sono dotate di ruote, seduta e manubrio e si trasformano in un gioco per i bambini che, pure durante le infusioni endovenose, possono spostarsi in reparto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

