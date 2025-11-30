L'attore ci spiega qual è il suo segreto quando deve piangere davanti alla telecamera e soprattutto come la malvagità possa trovarsi inaspettatamente in chiunque. Su Sky e NOW. Poche cose possono terrorizzare un genitore come l'idea di andare a prendere i figli a scuola, o da un amico, e non trovarli più. È quello che succede a Marissa e Peter Irvine (Sarah Snook e Jake Lacy) in All Her Fault, coppia benestante che non sa spiegarsi come il piccolo Milo sia sparito nel nulla. A investigare sulla scomparsa del bambino è il detective Alcaras (Michael Peña), che capisce presto di dover cercare tra le persone a loro più vicine per risolvere il mistero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - All Her Fault, intervista a Jake Lacy: "Il male? Può presentarsi in molte forme"