All Her Fault intervista a Jake Lacy | Il male? Può presentarsi in molte forme
L'attore ci spiega qual è il suo segreto quando deve piangere davanti alla telecamera e soprattutto come la malvagità possa trovarsi inaspettatamente in chiunque. Su Sky e NOW. Poche cose possono terrorizzare un genitore come l'idea di andare a prendere i figli a scuola, o da un amico, e non trovarli più. È quello che succede a Marissa e Peter Irvine (Sarah Snook e Jake Lacy) in All Her Fault, coppia benestante che non sa spiegarsi come il piccolo Milo sia sparito nel nulla. A investigare sulla scomparsa del bambino è il detective Alcaras (Michael Peña), che capisce presto di dover cercare tra le persone a loro più vicine per risolvere il mistero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
