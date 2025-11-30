Fino a un anno fa era una forza marginale, con l’1,3% alle municipali e il 3,8% alle regionali. Oggi, secondo gli ultimi sondaggi del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), Aliança Catalana (AC) è la formazione che cresce più rapidamente in Catalogna: arriverebbe a 19-20 seggi, praticamente alla pari con Junts per Catalunya, storico partito del catalanismo di destra moderata. Un salto che, se confermato alle urne, ridisegnerebbe completamente l’equilibrio politico nella comunità autonoma. Il risultato ha del sorprendente. Da due seggi a quasi venti nel giro di pochi mesi: una progressione “quintupla”, che molti analisti definiscono una vera e propria “rivoluzione silenziosa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aliança Catalana, l’ultradestra “esplode” in Catalogna: se si votasse oggi sarebbe il 3° partito