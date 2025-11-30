alfa un caleidoscopio di good vibes al palazzo dello sport di roma photogallery

Dopo aver calcato i palchi europei, Alfa è ritornato nella penisola per la tranche indoor del tour che l’ha visto ieri sera protagonista al Palazzo Dello Sport di Roma. Alfa, le foto del concerto al Palazzo Dello Sport. Negli ultimi anni i numeri dell’artista genovese sono diventati importanti, lanciandolo tra i grandi nomi della scena nostrana. I brani sono stati condivise in oltre 500 mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Da sempre portavoce della normalità, Alfa è un giovane portatore di messaggi positivi. Ha firmato la colonna sonora del film Sul più bello, che contiene l’omonimo brano, nonché delle serie Rai, Confusi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

