Alexander Bublik confessa | All’inizio dell’anno ho pensato di concludere la mia carriera

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella disputata quest'anno è stata senza dubbio la migliore stagione disputata da Alexander Bublik. Il kazako ha messo in mostra tutte le qualità, lasciando da parte quel pizzico di follia che lo aveva contraddistinto negli anni precedenti. Bublik ha conquistato ben quattro titoli (Halle, Gstaad, Kitzbuhel e Hangzhou) su tre superfici diverse, arrivando addirittura all'undicesimo posto della classifica ATP, ad un passo dalla top 10. Il primo trimestre della stagione però, non è stato così positivo per il kazako. Come riportato da puntodebreak.com, Bublik ha dovuto affrontare momenti difficili, mettendo in discussione la sua carriera: "Sono stato molto insoddisfatto di me stesso alla fine della scorsa stagione, persino all'inizio di questa.

