Alexander Bublik confessa | All’inizio dell’anno ho pensato di concludere la mia carriera

Quella disputata quest’anno è stata senza dubbio la migliore stagione disputata da Alexander Bublik. Il kazako ha messo in mostra tutte le qualità, lasciando da parte quel pizzico di follia che lo aveva contraddistinto negli anni precedenti. Bublik ha conquistato ben quattro titoli (Halle, Gstaad, Kitzbuhel e Hangzhou) su tre superfici diverse, arrivando addirittura all’undicesimo posto della classifica ATP, ad un passo dalla top 10. Il primo trimestre della stagione però, non è stato così positivo per il kazako. Come riportato da puntodebreak.com, Bublik ha dovuto affrontare momenti difficili, mettendo in discussione la sua carriera: “Sono stato molto insoddisfatto di me stesso alla fine della scorsa stagione, persino all’inizio di questa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Bublik confessa: “All’inizio dell’anno ho pensato di concludere la mia carriera”

Leggi anche questi approfondimenti

“Alla fine della scorsa stagione non ero soddisfatto di me stesso e a inizio 2025 ho considerato l’idea di chiudere la mia carriera”. Lo ha detto Alexander Bublik in un’intervista concessa a Tennis Magazin. Bublik, che ha terminato l'anno al numero 11 ATP av - facebook.com Vai su Facebook

“OFF-COURT HE’S A SAINT — ON COURT? PURE CHAOS!” — João Fonseca racconta com’è stare accanto al “pazzo” Alexander Bublik dopo le sue scorribande sul campo tennisworldusa.org/tennis/news/Te… #Tennis #ATP #BehindTheScenes Vai su X

Alexander Bublik confessa: “All’inizio dell’anno ho pensato di concludere la mia carriera” - Quella disputata quest'anno è stata senza dubbio la migliore stagione disputata da Alexander Bublik. Secondo oasport.it

Sette colpi per capire il tennis imprevedibile di Alexander Bublik - Sono raramente noiose le partite di tennis di Alexander Bublik, 27 anni, russo naturalizzato kazako con un approccio piuttosto scanzonato e poco convenzionale allo sport. Come scrive ilpost.it

Alexander Bublik, chi è l'avversario di Sinner allo US Open - Russo di nascita e naturalizzato kazako nel 2016, Alexander Bublik ha conquistato spesso le copertine per il suo tennis fuori dagli schemi, tra servizi da sotto e colpi spettacolari. sport.sky.it scrive