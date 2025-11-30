Alessio Vassallo chi è la moglie Ginevra Pisani

Alessio Vassallo è stato impegnato in una relazione di sette anni con l’attrice Lorena Cacciatore e cinque con Francesca Serra, ex tentatrice di Temptation Island. Oggi Alessio Vassallo è sposato con Ginevra Pisani, attrice e modella italiana classe 1998. Tra i due ballano 15 anni di differenza. Anche Pisani è diventata un volto conosciuto della tv dopo la partecipazione al programma Uomini e Donne nel 2015-2016, edizione in cui ha corteggiato l’ex tronista Claudio D’Angelo. Poi nell’edizione 2019-2020 ha ricoperto il ruolo di professoressa nel quiz show L’Eredità. Flavio Insinna poi l’ha scelta per partecipare al revival de Il pranzo è servito nel 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alessio Vassallo, chi è la moglie Ginevra Pisani

Un ispettore “senza pistola” - l’altro ispettore, appunto - che possiede come armi la competenza, l’intelligenza e l’empatia. Da martedì 2 dicembre su Rai 1 L'ALTRO ISPETTORE con Alessio Vassallo e Cesare Bocci. #laltroispettore #rai1 #RadiocorriereTv - facebook.com Vai su Facebook

