Alessio Vassallo chi è la moglie Ginevra Pisani

Alessio Vassallo  è stato impegnato in una relazione di sette anni con l’attrice  Lorena Cacciatore  e cinque con  Francesca Serra, ex tentatrice di  Temptation Island. Oggi Alessio Vassallo è sposato con  Ginevra Pisani, attrice e modella italiana classe 1998. Tra i due ballano  15 anni di differenza. Anche  Pisani  è diventata un volto conosciuto della tv dopo la partecipazione al programma  Uomini e Donne  nel 2015-2016, edizione in cui ha corteggiato l’ex tronista Claudio D’Angelo. Poi nell’edizione 2019-2020 ha ricoperto il ruolo di professoressa nel quiz show  L’Eredità.  Flavio Insinna  poi l’ha scelta per partecipare al revival de  Il pranzo è servito  nel 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

