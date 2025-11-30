Alessandro Di Battista presenta la collana Smartbook di Paper First e il suo ‘La Russia non è il mio nemico’

30 nov 2025

Paper First lancia gli “Smartbook” una nuova collana di libri digitali agili, accessibili e immediati, dedicati all’attualità, alla politica, alla storia, alla scienza e allo sport. Tutto in un formato snello e con lo stile inconfondibile dei nostri autori. Gli Smartbook sono approfondimenti originali pensati per chi vuole capire il mondo in modo rapido ma accurato: scenari internazionali, politica italiana, cambiamento climatico, analisi sportive, fisica contemporanea. Disponibili esclusivamente in digitale, gli Smartbook sono acquistabili sugli store online a solo 3,99€. Scopri la prima uscita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

