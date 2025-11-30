Alcaraz premia l' Inter Miami | l' abbraccio con Messi è speciale!

30 nov 2025

Il numero uno del tennis mondiale ha premiato l'Inter Miami di Lionel Messi per aver raggiunto la finale di Mls dopo aver battuto per 5-1 i New York City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alcaraz premia l inter miami l abbraccio con messi 232 speciale

© Gazzetta.it - Alcaraz premia l'Inter Miami: l'abbraccio con Messi è speciale!

