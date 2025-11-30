Alberto Angela chi sono i figli Riccardo Edoardo e Alessandro e cosa fanno nella vita il primo è identico al papà

Alberto Angela e la moglie Monica sono dunque sposati da più di trent’anni e hanno avuto tre figli: Riccardo, nato nel 1998, Edoardo avuto nel 1999 e Alessandro nel 2004. La famiglia ama mantenere una certa privacy riguardo la propria vita privata, motivo per il quale non si hanno molte informazioni sugli “eredi” del celebre divulgatore scientifico. Alberto Angela, chi sono i figli Riccardo, Edoardo e Alessandro. Il primogenito Riccardo è nato nel 1998, e pare abbia ereditato in famiglia la passione per gli sport (in particolare proprio per il nuoto). Dalle foto che egli stesso pubblica sui suoi profili social, si vede infatti che ha un bellissimo fisico scolpito – d’altra parte, buon sangue non mente: Alberto non ha ancora smesso di fare le sue 60 vasche a nuoto ogni giorno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alberto Angela, chi sono i figli Riccardo, Edoardo e Alessandro e cosa fanno nella vita (il primo è identico al papà)

