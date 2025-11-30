Alberto Angela chi è la moglie Monica | Mi ha conquistato con il tiramisù

Metropolitanmagazine.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Figlio dell’ex ballerina della Scala di Milano  Margherita Pastore  e di  Piero Angela, padre della divulgazione scientifica nella televisione italiana,  Alberto Angela  è nato e cresciuto a Parigi e, dopo essersi diplomato alla scuola francese di Roma, si è laureato in Scienze Naturali presso l’Università La Sapienza di Roma. Dopo oltre 10 anni di attività di ricerca sul campo e scavo in Asia e soprattutto in Africa (tra Congo, Tanzania ed Etiopia) negli anni Ottanta, nel  1993  ha  sposato   Monica   dopo un lungo fidanzamento. I due si sono conosciuti negli anni Ottanta quando lei, più giovane, era ancora una studentessa e lui all’inizio della sua carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

alberto angela chi 232 la moglie monica mi ha conquistato con il tiramis249

© Metropolitanmagazine.it - Alberto Angela, chi è la moglie Monica: “Mi ha conquistato con il tiramisù”

Scopri altri approfondimenti

alberto angela 232 moglieMoglie Alberto Angela, chi &#232; Monica/ “Quando mi rapirono temevo che non l’avrei rivista” - Dalla storia d’amore tra Alberto Angela e Monica sono nati i tre figli della coppia, Alessandro, Edoardo e Riccardo. Come scrive ilsussidiario.net

alberto angela 232 moglieFigli Alberto Angela, chi sono Riccardo, Edoardo e Alessandro/ Il secondogenito poteva diventare un modello - Nel corso della sua vita ricca di cultura e storia, Alberto Angela ha costruito una famiglia felice al fianco della moglie Monica. Si legge su ilsussidiario.net

Alberto Angela: età, moglie, figli e programmi del conduttore e divulgatore - Figlio del giornalista Piero, &#232; volto principale di Ulisse – Il piacere della scoperta, Passaggio a Nord Ovest, Meraviglie e Noos in onda su Rai 1 e disponibili su RaiPlay. Come scrive lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Alberto Angela 232 Moglie