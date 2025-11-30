Albanese incontenibile E la sinistra la premia
Firenze, 30 novembre 2025 – La Special Rapporteur Francesca Albanese, da non confondersi con lo Special One José Mourinho, sta collezionando cittadinanze onorarie. E più si esercita con la scenografia e la sceneggiatura – fu perfetta la celebre se non famigerata uscita di scena a InOnda solo a sentire pronunciare il nome di Liliana Segre – e più a sinistra non vedono l’ora di conferirle spazi e agibilità politica. Più lei li irride, come accaduto a Reggio Emilia al sindaco Marco Massari un paio di mesi fa, e più la premiano. È accaduto a Bologna, nell’anniversario della strage del 7 ottobre 2023, dove il Consiglio comunale, con l’avallo del sindaco Matteo Lepore, le ha dato la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
