Albanese cavalca l' assalto a La Stampa | Monito Meloni | Capovolge la realtà

«Stanno provando ad affossarmi». Con questa parole, dopo una giornata di polemiche, Francesca Albanese tenta di uscire dall'angolo. La relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi occupati, ai microfoni del carro di testa al corteo che si è svolto ieri a Roma in favore di Gaza e contro il riarmo, torna sulle parole pronunciate qualche ora prima all'università Roma Tre, dal palco di «Rebuild Justice. Ricostruire la giustizia». Durante l'evento, a proposito dell'assalto alla redazione del quotidiano La Stampa, Albanese ha parlato di «monito» ai giornalisti «per tornare a fare il proprio lavoro cioè riportare i fatti». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Albanese cavalca l'assalto a La Stampa: "Monito". Meloni: "Capovolge la realtà"

