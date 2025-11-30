Albanese | assalto a La Stampa è un monito ai giornalisti E scoppia la polemica Meloni |

Francesca Albanese, relatrice ONU sui Territori Occupati, finisce al centro delle polemiche dopo aver definito l’irruzione nella redazione de La Stampa “un monito” ai giornalisti, pur condannando la violenza. Le sue dichiarazioni, rilasciate durante un evento a Roma Tre, scatenano le reazioni di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia e del Partito Democratico. L’episodio che infiamma il dibattito politico risale all’irruzione di alcuni manifestanti pro-Palestina negli uffici del quotidiano torinese. Albanese interviene all’evento organizzato dal Global Movement to Gaza presso l’università Roma Tre e, pur condannando formalmente la violenza, riflette sul modo in cui la stampa italiana ha raccontato i movimenti di sostegno al popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

