Al Vittorio Emanuele III gli studenti incontrano Betty C autrice del libro Loop out diario di un' adolescente in fuga

Quanto serve la fuga per colmare quel vuoto esistenziale che alberga nell’animo di molti giovani, portandoli a conoscere il mondo delle sostanze stupefacenti? Se ne parlerà alle 9 di mercoledì 3 dicembre all’ istituto ''Vittorio Emanuele III'' di via Duca della Verdura 48, a Palermo, dove verrà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

