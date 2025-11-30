Al via il tour di Tropico | Abbiamo più pubblico di chi ha fatto due Sanremo – L’intervista
Parte dall’Atlantico di Roma il tour di Tropico, uno dei più brillanti volti del nuovo cantautorato italiano. La poetica distinguibilissima, con altissimi tratti ultraromantici, incorniciati in canzoni cantate a metà strada tra italiano e napoletano, potenti e meravigliosamente esasperate dall’indole dell’uomo del sud, capace di cantare l’amore antico e il mondo contemporaneo con un’attitudine totalmente contemporanea. Tropico rappresenta una delle più fascinose prospettive del cantautorato italiano, d’altra parte dietro il nome d’arte si cela Davide Petrella, uno degli autori più prolifici dell’ultimo ventennio, il Re Mida della canzone italiana, fido collaboratore di Cesare Cremonini, hitmaker senza eguali. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Tropico, in partenza da Roma il suo tour 2025 Vai su X
TROPICO, da domani il TROPICO TOUR 2025 SOLD OUT LE DATE DI ROMA, MOLFETTA E NAPOLI Dopo il successo del suo ultimo album in studio "Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso", Tropico dal 29 novembre porterà live i brani del nuovo disco e i gr - facebook.com Vai su Facebook
Al via il tour di Tropico: «Abbiamo più pubblico di chi ha fatto due Sanremo» – L’intervista - Davide Petrella, il Re Mida della canzone italiana, fido collaboratore di Cesare Cremonini, firma con il suo pseudonimo un nuovo live. Si legge su open.online
Tropico, il cantante prosegue il suo tour giovedì 4 dicembre all'Eremo Club di Molfetta - Tropico prosegue il "Tropico Tour 2025" con un appuntamento a Molfetta (BA) presso l’Eremo Club in Via Giovinazzo giovedì 4 dicembre a partire dalle ore 21 prodotto da Magellano ... Segnala giornaledipuglia.com
"TROPICO TOUR 2025": si parte da Roma il 29 novembre - L'artista accompagnerà il pubblico dentro l’universo sonoro e poetico del nuovo album “Soli E Disperati Nel Mare Meraviglioso", che presenterà per la prima volta live ... Come scrive rainews.it