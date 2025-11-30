Al via il tour di Tropico | Abbiamo più pubblico di chi ha fatto due Sanremo – L’intervista

Parte dall’Atlantico di Roma il tour di Tropico, uno dei più brillanti volti del nuovo cantautorato italiano. La poetica distinguibilissima, con altissimi tratti ultraromantici, incorniciati in canzoni cantate a metà strada tra italiano e napoletano, potenti e meravigliosamente esasperate dall’indole dell’uomo del sud, capace di cantare l’amore antico e il mondo contemporaneo con un’attitudine totalmente contemporanea. Tropico rappresenta una delle più fascinose prospettive del cantautorato italiano, d’altra parte dietro il nome d’arte si cela Davide Petrella, uno degli autori più prolifici dell’ultimo ventennio, il Re Mida della canzone italiana, fido collaboratore di Cesare Cremonini, hitmaker senza eguali. 🔗 Leggi su Open.online