Al via il lavori sulla Sp68 Intervento da 3,1 milioni

Partiranno domani i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Sp 68 'Voltre', strada provinciale che attraversa i Comuni di Civitella, Sarsina e Mercato Saraceno, interessata da movimenti franosi e cedimenti causati dall' alluvione di maggio 2023. L'intervento, del valore complessivo di 3.100.000 euro, è finanziato dall' Unione Europea nell'ambito del Pnrr e prevede lavori per una durata stimata di 270 giorni. L'impresa esecutrice è la D'Agaro SrL di Prato Carnico (Udine). "L'intervento partirà con le operazioni di allestimento cantiere – precisa la nota del Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia – e trasporto materiali.

