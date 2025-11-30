Lo spettacolo Il sindaco pescatore, interpretato da Ettore Bassi, arriva a Prato per portare un messaggio di impegno civile e solidarietà. L’appuntamento è per il 3 dicembre alle 20.45 al Politeama: parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Edela, impegnata a sostegno degli orfani delle vittime di femminicidio in tutta Italia. Prodotto da Michele Ido e scritto da Dario Vassallo ed Edoardo Erba, è un monologo intenso che dedica memoria ad Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 per aver osato difendere la legalità e il bene comune. Non è soltanto una ricostruzione teatrale, ma una testimonianza di come il coraggio civile continui a parlare alle nostre coscienze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Politeama Il sindaco pescatore. Uno spettacolo per gli orfani di madri uccise dagli uomini