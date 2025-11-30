Al Forte di Bard omaggio al monumentale Fernando Botero

Al Forte di Bard si apre sabato 29 novembre una importante retrospettiva su Fernando Botero, uno degli artisti più amati e riconoscibili del Novecento, con un progetto espositivo che porta in Valle d’Aosta oltre 100 opere tra dipinti, disegni, acquerelli, sculture e materiali inediti provenienti dalla collezione dell’artista.La rassegna si intitola “Fernando Botero – tecnica . Al Forte di Bard omaggio al “monumentale” Fernando Botero L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

