Akanji Inter il centrale ex City si rialza con una vittoria sofferta a Pisa | l’orgoglio per la squadra dell’elvetico – FOTO

Inter News 24 Akanji Inter, la squadra di Chivu batte 2-0 il Pisa e ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive: la reazione social del centrale. L'Inter torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, battendo 2-0 il Pisa in una partita che, per oltre un'ora, ha messo a dura prova la formazione nerazzurra. Nonostante le difficoltà, i nerazzurri sono riusciti a portare a casa tre punti fondamentali. Il difensore Manuel Akanji, intervenuto sui suoi canali social, ha voluto sottolineare l'importanza della vittoria: «Grande vittoria in trasferta, mentalità forte da parte dei ragazzi! Orgoglioso di questa squadra», ha scritto il giocatore svizzero, esprimendo il suo orgoglio per la reazione della squadra.

L’11 di Cristian Chivu per Pisa-Inter: (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Occasione da titolare per Luis Henrique ? - facebook.com Vai su Facebook

PISA-INTER, LA FORMAZIONE UFFICIALE Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram @fcin1908it Vai su X

Materazzi: "Akanji il Modric dell'Inter? Assolutamente. Milan senza 9 può creare problemi ad Acerbi" - Il Derby è qui e come sempre ex giocatori che sono stati protagonisti in passato prendono la parola per dare la propria opinione sulla sfida di questa sera tra Inter e Milan. Secondo milannews.it

Akanji, eccoti l’Inter: “Non prendo decisioni stupide. Thiago Silva il mio modello” - Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di DAZN in merito alla sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. Si legge su tuttosport.com

Akanji (accostato in estate al Milan) parla prima del derby: che dichiarazione d’amore all’Inter! - Akanji prima del derby di Milano: dichiarazione d'amore per l'Inter, ma anche un messaggio forte per i rossoneri. Da spaziointer.it