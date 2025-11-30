Akanji festeggia la vittoria con un post sui social Il messaggio del centrale svizzero -FOTO

Inter News 24 Akanji esprime tutta la sua gioia per la vittoria conquistata con un post su Instagram. Il messaggio dello svizzero ai compagni. Il difensore svizzero Manuel Akanji, ex Manchester City, ha espresso la sua gioia per la vittoria per 2-0 contro il Pisa alla Cetilar Arena, in un post su Instagram. Dopo la partita, il centrale nerazzurro ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando la “forte mentalità” dei suoi compagni di squadra. Akanji, che è arrivato all’ Inter durante il mercato estivo, ha mostrato di essere già ben integrato nel gruppo e soddisfatto del lavoro svolto finora. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Akanji festeggia la vittoria con un post sui social. Il messaggio del centrale svizzero -FOTO

