Cattive notizie per l’esercito di Sua Maestà. Il programma Ajax avrebbe dovuto segnare la rinascita della capacità corazzata britannica, torna ancora una volta al centro dell’attenzione per un problema che ne rallenterà l’entrata in servizio. La ragione? Le eccessive vibrazioni di questo veicolo da combattimento corazzato (AFV) e per il trasporto della fanteria. Dopo l’ennesima esercitazione conclusa con soldati costretti all’assistenza medica per disturbi causati dai problemi di rumore e vibrazioni provocate dal veicolo marciante, il British Army ha deciso di sospendere l’impiego operativo di questi nuovi veicoli da combattimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ajax, il corazzato di sua maestà britannica, fa “vibrare” l’equipaggio e resta impantanato nei problemi tecnici