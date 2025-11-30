Aiuto il mio vicino non risponde | anziano salvato in extremis a Sapri

30 nov 2025

Dramma sfiorato, questa mattina, a Sapri: un anziano che vive da solo in un appartamento è stato colpito da un improvviso malore. Preoccupato per il 75enne che non rispondeva da diverse ore alle chiamate, un suo vicino ha chiesto aiuto,lanciando l'allarme: provvidenziale, l'arrivo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

