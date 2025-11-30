Airbus il fermo di seimila A320 per urgente update | il problema riguarda anche l’aereo del papa Migliaia di voli a rischio

Anche l’aereo del papa, messo a disposizione da Ita nel 2022, è fra i seimila richiamati da Airbus. Gli A320 hanno necessità di un urgente update in quanto sensibili alle radiazioni solari, dunque c’è necessità di un software più adeguato. Il pontefice in questi giorni è in viaggio in Turchia, poi in Libano. Il colosso europeo degli aeromobili, che ha sede a Tolosa, ha chiamato il fermo dei seimila velivoli e la cosa, per molti degli apparecchi, si prospetta come un’operazione di poche ore ma per gli A320 più datati può essere necessario sostituire anche l’hardware, secondo resoconti dell’accaduto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Airbus, il fermo di seimila A320 per urgente update: il problema riguarda anche l’aereo del papa Migliaia di voli a rischio

