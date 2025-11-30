Airbus fermati 6mila aerei a rischio

Tira un sospiro di sollievo il produttore europeo di aeromobili Airbus dopo i forti timori per circa 6.000 velivoli finiti a terra per via di un software di controllo difettoso. La maggior parte degli aerei ha subito un aggiornamento la notte scorsa, evitando così rischi per i passeggeri e perdite in borsa, mentre solo 100 resterannno negli hangar per un periodo prolungato, in attesa della sostituzione del pezzo in questione, come dichiarato dal Ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot. Venerdì scorso dalla società era partita una richiesta urgente di sostituire il software vulnerabile su 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

